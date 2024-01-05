Сили ППО збили більшість ворожих дронів, однак деякі з них таки "прошмигнули".

Дивіться також Внаслідок обстрілів росіян є знеструмлення: яка ситуація в енергосистемі 5 січня

Окупанти запустили дрони з кількох напрямків

У Повітряних силах повідомив, що атака тривала двома хвилями. Окупанти запустили дрони з району Примосько-Ахтарськ у Росії та мису Чауда в окупованому Криму.

Усього Росія застосувала 29 "Шахедів". Захисникам неба вдалося збити 21 дрон.

Більшість "Шахедів" збили мобільні вогневі групи

Сили ППО збили 21 "Шахед" в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Повідомляється, що частину безпілотників ворог спрямував по прифронтовій зоні Херсонської та Миколаївської областей.

У Повітряних силах додали, що до відбиття повітряного нападу залучено мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил. Однак захисники наголосили, що переважну більшість цілей знищили підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.