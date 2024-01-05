Під час атаки в області чули вибухи. Відомо, що в регіоні працювала ППО.

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Окупанти знову атакували Хмельниччину

О 06:52 у Хмельницькій області оголосили повітряну тривогу. Через кілька годин у Старокостянтинові та в інших районах області лунали вибухи.

Дрони, маневруючи, намагалися атакувати Старокостянтинів з кількох напрямків. У Повітряних силах повідомляли, що групи ударних БпЛА рухаються на Старокостянтинів із півдня та заходу.

Відбій повітряної тривоги у Хмельницькій області оголосили аж о 10:26.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин розповів, що в області працювала ППО. Він подякував захисникам неба за роботу.

Дякуємо силам ППО ЗСУ за якісну та результативну роботу! Тримаймо стрій,

– написав він.

Важливе повідомлення. Старокостянтинівська міська рада повідомила, що 5 січня з 12:00 до 15:00 на території громади будуть проводитись роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів. У зв'язку з цим можуть лунати вибухи. Місцевих жителів закликали зберігати спокій.

Що відомо про останню атаку дронами