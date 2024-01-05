Во время атаки в области слышали взрывы. Известно, что в регионе работало ПВО.

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Оккупанты снова атаковали Хмельницкую область

В 06:52 в Хмельницкой области объявили воздушную тревогу. Через несколько часов в Староконстантинове и других районах области раздавались взрывы.

Дроны, маневрируя, пытались атаковать Староконстантинов по нескольким направлениям. В Воздушных силах сообщали, что группы ударных БПЛА двигаются на Староконстантинов с юга и запада.

Отбой воздушной тревоги в Хмельницкой области объявили в 10:26.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин рассказал, что в области работала ПВО. Он поблагодарил защитников неба за работу.

Спасибо силам ПВО ВСУ за качественную и результативную работу! Держим строй,

– написал он.

Важное сообщение. Староконстантиновский городской совет сообщил, что 5 января с 12:00 по 15:00 на территории общины будут проводиться работы по обезвреживанию непригодных к использованию боеприпасов. В связи с этим могут раздаваться взрывы. Местных жителей призвали сохранять спокойствие.

Что известно о последней атаке дронами