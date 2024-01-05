Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин 5 января. Враг атаковал тремя ударными беспилотниками.

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"Этой ночью российская армия ударила тремя беспилотниками типа "Шахаед" по Высокому Тягинскому обществу. Удары пришлись по административному зданию и модульному городку", – говорится в сообщении.

По данным руководителя ОВА, в больницу доставили 50-летнего мужчину, у которого диагностировали ранения брюшной полости и печени. Еще один мужчина – 43 лет – получил ранение спины и плеча. Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте.

Пять человек, среди них 14-летний подросток, получили контузии и острые реакции на стресс. Их спасло укрытие, до которого они успели добраться до момента вражеского обстрела,

– написал Прокудин.

Враг не прекращает обстреливать Херсонщину