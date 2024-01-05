До этого в регионе звучали сигналы воздушной тревоги. 24 Канал призывает жителей Хмельницкой области находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

К теме Тревога охватила часть Запада: враг атакует "Шахедами"

Что известно о взрывах в Хмельницкой области

Обратите внимание! Корреспонденты Суспильного в 9 часов 36 минут сообщили, что в Хмельницкой области второй раз за утро раздаются взрывы.

Воздушные силы объявили тревогу в Хмельницкой области около 6 часов 58 минут. Там была угроза атаки российско-иранскими дронами-камикадзе типа "Шахед".

"Группа ударных БПЛА в Винницкой области вдоль границы с Молдовой в направлении Хмельницкой области", – заявили военные.

Уже в 7 часов 47 минут Воздушные силы сообщили, что группа ударных БПЛА приближается к Калиновке Винницкой области с востока с вектором движения на Хмельницкий.

Еще через час Воздушные силы отметили, что группы ударных БПЛА двигаются на Староконстантинов с юга и запада. Корреспонденты Суспильного в 9 часов 2 минуты сообщили о взрыве в Хмельницкой области.

В Хмельницкой области раздавались взрывы,

– подчеркнули журналисты.

По состоянию на 9:14 воздушная тревога в Хмельницкой области еще продолжается. Там до сих пор есть угроза применения вражеских ударных беспилотников типа "Шахед".

Россияне снова запустили по Украине "Шахеды"