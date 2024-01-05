До цього у регіоні звучали сигнали повітряної тривоги. 24 Канал закликає жителів Хмельницької області перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя й полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про вибухи у Хмельницькій області

Повітряні сили оголосили тривогу у Хмельницькій області близько 6 години 58 хвилин. Там була загроза атаки російсько-іранськими дронами-камікадзе типу "Шахед".

"Група ударних БпЛА на Вінниччині вздовж кордону з Молдовою в напрямку Хмельниччини", – заявили військові.

Уже о 7 годині 47 хвилин Повітряні сили повідомили, що група ударних БпЛА наближається до Калинівки у Вінницькій області зі сходу з вектором руху на Хмельницький.

Ще через годину Повітряні сили зазначили, що групи ударних БпЛА рухаються на Старокостянтинів із півдня та заходу. Кореспонденти Суспільного о 9 годині 2 хвилини повідомили про вибух у Хмельницькій області.

На Хмельниччині лунали вибухи,

– наголосили журналісти.

Станом на 9 годину 14 хвилин повітряна тривога у Хмельницькій області ще триває. Там досі є загроза застосування ворожих ударних безпілотників типу "Шахед".

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