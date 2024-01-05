06:21, 5 січня

Як повідомили у Повітряних силах, кілька груп "Шахедів" продовжують атакувати Україну. Так, одна група дронів-камікадзе тримає напрямок із півдня через Смілу у напрямку Черкас.

Окрім того, ще декілька груп на Одещині рухаються у західному напрямку та наближаються до Вінницької області.