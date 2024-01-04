Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що Росія має запаси дронів-камікадзе. Раніше Юрій Ігнат розповідав, що "Шахеди" дешевші, ніж ракети, тож Росія надалі атакуватиме дронами, пише 24 Канал.

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Що відомо про запаси "Шахедів" у росіян

У них дійсно є запаси ("Шахедів" – 24 Канал). І вони їх регулярно поповнюють. Ми відстежуємо активність повітряних бортів з напрямку Тегеран – Москва, які досить регулярно прибувають. І, очевидно, що постачають не тільки готові дрони, а й запчастини,

– розповіла Наталія Гуменюк.

Вона пояснила, що Росія вже неодноразово хизувалась тим, що розпочала виробництво власних дронів.

"Під час атак по залишках ми ідентифікуємо, що є різниця між тими дронами, які постачаються з-за кордону, і які вони виготовляють на своїй території. Вони їх особливим способом маркують, щоб підкреслити власне виробництво", – додала Гуменюк.

Речниця пояснила, що два "Шахеди", які Росія запустила вночі проти 4 січня – це, ймовірно, один з елементів тактичної дії ворога, щоб:

тримати у напрузі та виснажувати наші системи ППО;

продовжувати розвідувати дані про нашу протиповітряну оборону.

Гуменюк уточнила, що в їхній зоні відповідальності дрони пройшли, намагаючись оминути нашу систему ППО, майже одночасно з атакою керованими авіабомбами. Цей вид обстановки став не таким частим після втрат росіян в авіації на Півдні.

Вночі Росія атакувала "Шахедами": коротко