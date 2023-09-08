Під час останньої нічної атаки на Одещину 8 вересня Повітряні сили збили більшість безпілотників. Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

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Деталі від Повітряних сил

Речник ПС підкреслив: тактика росіян залишається незмінною – ворог продовжує атакувати інфраструктуру на Півдні, а це порти та зернові термінали. Обстрілюють часто, мало не щодня.

Робота протиповітряної оборони успішна, проте, на жаль, не на сто відсотків. За словами Ігната, хотілося б збивати усі цілі, але сил та засобів, які є у ППО, не достатньо для цього.

Як працює ППО

Та навіть із наявним арсеналом зброї робота нашої протиповітряної оборони достатньо ефективна: із 20 дронів, випущених уночі 8 вересня, збито 16. Наші захисники працювали переважно в Одеській області, а також на Миколаївщині. Щодо зальотів дронів у Румунію цієї ночі інформації немає.

ППО збиває "Шахеди" комплексно:

працює винищувальна авіація;

зенітні ракетні війська;

мобільні вогневі групи знищують БпЛА по маршруту їх слідування.

Наскільки далеко може летіти "Шахед"

Останнім часом запускають дрони із Курської та Брянської областей, Приморсько-Ахтарська на Азовському морі, мису Чауда в окупованому Криму.

За словами Юрія Ігната, росіяни змінюють місця пусків, а також запускають БпЛА здалека: бояться, що дрони швидко зіб'ють, якщо вони летітимуть близько до підконтрольної Україні території.

Пускові установки "Шахедів" – це контейнер, який може встановлюватися на фурі та переміщуватися. Оскільки радіус польоту безпілотника великий, як і запас ходу, це дозволяє збільшувати географію пусків.

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Виробництво дронів у Росії

Юрій Ігнат назвав наявні в росіян БпЛА "російськими шахедами іранського виробництва", а нинішній процес виробництва дронів у Росії – "підприємством зі зборки БпЛА та маркування їх російськими позначками". Він підкреслив, що, можливо, є поставки нової партії "Шахедів", привезені літаком із Ірана.

Кількість "Шахедів", які зможе виробляти Росія, не буде безмежною – це залежить від комплектуючих, бо двигуни та системи GPS не російські. Тож треба робити все, щоб ці технології стали для Росії недоступними.

Остання атака "Шахедами"

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня Росія вкотре запустила дрони на Південь України. На щастя, ніхто не постраждав – загорілася тільки суха трава та пошкоджена нежитлова будівля.