Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN. Через подію Білий дім закрили на невизначений час, адже стрілянина була дуже близько до резиденції американського президента.

Що відомо про стрілянину у Вашингтоні 26 листопада?

У центральній частині Вашингтона, близько до Білого дому, стріляли невідомі люди. На місці перебуває столична поліція округу Колумбія. Також там перебувають агенти ФБР, Секретної служби США та Бюро з контролю за алкоголем, тютюном, вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами.

Щонайменше двоє військових Національної гвардії США отримали поранення. Їхній стан оцінюють як критичний. До них також виїхали карети швидкої допомоги. Ще щонайменше один гелікоптер приземлився на Національній алеї.

Близько 22:45 у мережі повідомили про те, що обидва постраждалих військових померли.

Цивільним людям поки що радять уникати цього району.

Поліцейські працюють на місці стрілянини у Вашингтоні: дивіться відео

Варто зазначити! Як пише видання, військові з різних штатів перебувають у Вашингтоні й у багатьох інших містах вже кілька місяців у межах антикризових заходів президента Дональда Трампа.

Пізніше поліцейські зазначили, що вдалося затримати одного підозрюваного у стрілянині. Наразі він перебуває під вартою. Внаслідок своїх дій він також дістав травму.



Невідомі поранили нацгвардійців у центрі Вашингтона / Фото Clash Report

Як зазначила речниця Білого дому Керолайн Левітт, президента одразу ж проінформували про подію. Трамп стежить за ситуацією.

Лідер США під час стрілянини був на своєму полі для гольфу у Вест-Палм-Біч. Після цього Трамп повернувся до Мар-а-Лаго, де мав провести День подяки. Згодом президент відреагував на подію у своїй соцмережі.

Тварина, яка підстрелила двох бійців Національної гвардії, обидва з яких отримали важкі поранення та зараз перебувають у двох різних лікарнях, також має важкі поранення, але, незважаючи на це, заплатить дуже високу ціну,

– написав Дональд Трамп.

Унаслідок стрілянини у кількох магазинах пошкоджено зупинку громадського транспорта.

Стрілянина у Сполучених Штатах: останні новини