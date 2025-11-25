24 листопада фігуранту повідомили про підозру за фактом закінченого замаху на вбивство двох або більше осіб. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДБР.

Дивіться також Удар по базуванню військових на Дніпропетровщині: ДБР почало розслідування

Що відомо про конфлікт між поліцейським та військовими?

Інцидент стався 23 листопада у позаслужбовий час в одному із селищ Запорізької області.

Спочатку між п'яним поліцейським та військовими виникла словесна перепалка. Потім фігурант здійснив щонайменше 13 пострілів із табельної вогнепальної зброї.

Спочатку він відкрив вогонь з автомата, здійснивши кілька неприцільних пострілів у бік військових. Після того як військовослужбовці його роззброїли, правоохоронець повернувся додому, взяв табельну зброю і знов вийшов на вулицю. Повернувшись на місце конфлікту, він здійснив ще декілька пострілів у бік військових, але вже цілячись на ураження,

– розповіли слідчі.

Трьох постраждалих військових госпіталізували.

На інцидент також відреагував начальник ГУ Нацполіції в Запорізькій області Артем Кисько. Він наголосив, що конфлікт мав побутове підґрунтя.

"Унаслідок інциденту за місцем мешкання поліцейського, мати останнього отримала перелом ноги, а сам правоохоронець – чисельні перелами ребер", – розповів інші деталі справи Кисько.

За його словами, зброя поліцейського перебувала на постійному законному зберіганні. Чоловік служить у спецпідрозділі й виконує бойові завдання на лінії бойового зіткнення.

Інші справи ДБР