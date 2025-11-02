Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора та Державне бюро розслідувань.

Що відомо про аварію на Прикарпатті?

За даними слідства, суддя, керуючи автомобілем Lexus, здійснила наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу пішохідним переходом.

Внаслідок ДТП один із них загинув на місці, інший отримав тілесні ушкодження.

На місце аварії одразу прибули представники ДБР, які вилучили автомобіль, зібрали речові докази, допитали свідків та відібрали зразки крові у судді.

Кримінальне провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини,

– йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Фігурантці справи вже оголосили підозру. Наразі до Вищої ради правосуддя також подали клопотання про дозвіл на тримання підозрюваної під вартою.

Внаслідок ДТП є загиблий та постраждалий / Фото: Офіс Генпрокурора

