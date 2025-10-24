Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення УКУ. Аварія, яка забрла життя Оксани, сталася ввечері 23 жовтня на Львівщині.

Що відомо про Оксану Бриндзак?

Оксана Бриндзак була випускницею УКУ, а пізніше повернулася до альма-матері як викладачка. Їй скоро мало б виповнитися лише 30 років.

Оксана пройшла програму з психології, закінчила Факультет наук про здоров’я УКУ. За час своєї роботи жінка встигла заснувати громадську організацію "Старість на радість" та соціальне підприємство VBRANI.

Психологиня також працювала над посиленням ветеранського напрямку в Івано-Франківську під час керівництва у платформі "Тепле місто".

Увечері 23 жовтня пішла з життя наша керівниця, близька подруга, наставниця Оксана Бриндзак. Людина, яка любила Івано-Франківськ, "Тепле місто", а головне — кожну людину дужче, ніж це життя. Бо вбачала в кожному щось більше, ніж просто посадові обов’язки. Бо мала в серці світло, яке допомагало підкреслювати лише найкраще. Бо вірила, що саме людські взаємини є основою для доброї взаємодії,

– повідомили на сторінці "Тепле місто".

Пані Оксана також працювала над стратегією Івано-Франківська.

В університеті Оксана Бриндзак була референткою проректора з науково-педагогічної роботи, працювала на цій посаді з 2018 до 2020 року. А з 2021 року й до нині вона викладала програму Світоглядного ядра.

У 2021 році Оксана Бриндзак стала лауреаткою відзнаки в УКУ із суспільно орієнтованого навчання за проєкти "Голос казки", "Етюдник", "Пізнай Україну" та "Зростаємо разом".

24 Канал висловлює щирі співчуття родині Оксани Бриндзак! Вічна їй пам'ять.

