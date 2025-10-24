Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на волонтера Владислава Головко. Обставини аварії наразі залишаються невідомими.

Що відомо про це?

Іван Павлик загинув через аварію. Чоловік був учасником бойових дій. Він проживав у селі Липовець, що входить до Хустської громади. Поки деталей дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинув чоловік, не вказують.

Прощання із ним відбулося у четвер, 23 жовтня.

