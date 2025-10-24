Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на волонтера Владислава Головко. Обставини аварії наразі залишаються невідомими.
Що відомо про це?
Іван Павлик загинув через аварію. Чоловік був учасником бойових дій. Він проживав у селі Липовець, що входить до Хустської громади. Поки деталей дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинув чоловік, не вказують.
Прощання із ним відбулося у четвер, 23 жовтня.
Інші аварії та ДТП
ДБР затримало та вручило підозру нацгвардійцю, який 18 жовтня у Кривому Розі не зупинився на червоне світло. У той момент хлопець 2011 року якраз переходив дорогу. Дитина отримала смертельні травми.
Нещодавно у Житомирській області сталася ДТП, автомобіль Lexus зіткнувся з припаркованим на узбіччі вантажним автомобілем Mercedes-Benz. Загинув ексречник поліції Рівненської області Антон Крук.
Раніше в Одеській області загинули двоє військовослужбовців через наїзд вантажівки на блокпост. Їм було 34 та 36 роки. Водій, який наїхав на блокпост, був тверезим. Наразі з'ясовують усі подробиці події.