Чоловік збив хлопця на пішохідному переході. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДБР.

Дивіться також Смертельна ДТП біля Житомира: загинув ексречник поліції Рівненщини Антон Крук

Що відомо про ДТП за участі військового та підлітка?

Попередньо слідство встановило, що військовослужбовець не зупинився на червоне світло. У той момент хлопець 2011 року якраз переходив дорогу на пішохідному переході.

Дитина отримала смертельні травми.

На місце події одразу прибули співробітники ДБР для встановлення обставин трагедії та проведення першочергових слідчих дій. Попередньо встановлено, що водій перебував у тверезому стані,

– йдеться у заяві ДБР.

У справі призначено низку експертиз, зокрема автотехнічну та трасологічну.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Аварії та ДТП: останні новини