Близько 6:00 на автошляху Київ – Чоп автомобіль Lexus зіткнувся з припаркованим на узбіччі вантажним автомобілем Mercedes-Benz, передає 24 Канал із посиланням на поліцію Житомирщини.

Що відомо про загибель Антона Крука?

Унаслідок ДТП водій легковика, 40-річний житель міста Львів, загинув на місці події. Наразі поліцейські встановлюють причини та обставини аварії.

Поліція закликала водіїв не керувавати автівкою у разі втоми, сонливості чи погіршення самопочуття. Також правоохоронці нагадали про важливість дотримання безпечної швидкості та дистанції і врахування стану дорожнього покриття та освітленості.

Пізніше речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька уточнила, що загиблий львів'янин – це її попередник Антон Крук. Він кілька років очолював відділ комунікації ГУНП в Рівненській області, а в лютому 2024 року, у званні підполковника, завершив службу в лавах поліції.

Добрий, щирий, завжди готовий допомогти. Комунікабельний, усміхнений – таким ми тебе й пам'ятаємо. Для тебе не існувало безвихідних ситуацій, ти завжди казав: "Марічко (лише так звертався), все буде добре". Твої пісні лунали під час кожної зустрічі, твоя музика об'єднувала і надихала. Це був справжній талант і велика частина тебе. Світла пам'ять тобі, Антоне,

– йдеться у дописі правоохорониці.

