Около 6:00 на автодороге Киев – Чоп автомобиль Lexus столкнулся с припаркованным на обочине грузовым автомобилем Mercedes-Benz, передает 24 Канал со ссылкой на полицию Житомирской области.

Что известно о гибели Антона Крука?

В результате ДТП водитель легковушки, 40-летний житель города Львов, погиб на месте происшествия. Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Полиция призвала водителей не управлять автомобилем в случае усталости, сонливости или ухудшения самочувствия. Также правоохранители напомнили о важности соблюдения безопасной скорости и дистанции и учета состояния дорожного покрытия и освещенности.

Позже пресс-секретарь полиции Ровенской области Мария Юстицкая уточнила, что погибший львовянин – это ее предшественник Антон Крук. Он несколько лет возглавлял отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области, а в феврале 2024 года, в звании подполковника, завершил службу в рядах полиции.

Добрый, искренний, всегда готов помочь. Коммуникабельный, улыбчивый – таким мы тебя и помним. Для тебя не существовало безвыходных ситуаций, ты всегда говорил: "Маричка (только так обращался), все будет хорошо". Твои песни звучали во время каждой встречи, твоя музыка объединяла и вдохновляла. Это был настоящий талант и большая часть тебя. Светлая память тебе, Антон,

– говорится в заметке Юстицкой.

Что известно о последних авариях в Украине?