Инцидент произошел на улице Иванны Блажкевич. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУНП в Тернопольской области.
Смотрите также Одесский ТЦК установил палатки по городу: какая цель военных
Что известно о наезде на военных в Тернополе?
Около 19:30 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Иванны Блажкевич водитель автомобиля Daewoo Lanos совершил наезд на двух военнослужащих.
Военные хотели проверить у водителя документы. Тот закрыл авто и начал движение, сбив военных. Пострадавших доставили в больницу.
Еще один военный выстрелил резиновой пулей в колеса авто. От этого никто не пострадал.
Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, проверяют записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и очевидцев,
– сообщили в полиции.
Телеграмм-каналы сообщали, что местные слышали выстрелы. Говорят, что военнослужащие были работниками ТЦК.
Последние инциденты с ТЦК в Украине
Во Львовской области мобилизовали единственного сына отца с инвалидностью, поскольку тот не успел вовремя продлить отсрочку.
Впоследствии 44-летнего Владимира Малицкого, единственного сына прикованного к постели отца, временно отпустили с учебного полигона для того, чтобы он сумел получить отсрочку.
Группа неизвестных лиц напала на Калушский ТЦК, после чего трое военнообязанных сбежали.