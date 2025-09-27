Инцидент произошел на улице Иванны Блажкевич. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУНП в Тернопольской области.

Смотрите также Одесский ТЦК установил палатки по городу: какая цель военных

Что известно о наезде на военных в Тернополе?

Около 19:30 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Иванны Блажкевич водитель автомобиля Daewoo Lanos совершил наезд на двух военнослужащих.

Военные хотели проверить у водителя документы. Тот закрыл авто и начал движение, сбив военных. Пострадавших доставили в больницу.

Еще один военный выстрелил резиновой пулей в колеса авто. От этого никто не пострадал.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, проверяют записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и очевидцев,

– сообщили в полиции.

Телеграмм-каналы сообщали, что местные слышали выстрелы. Говорят, что военнослужащие были работниками ТЦК.

Последние инциденты с ТЦК в Украине