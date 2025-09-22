Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки.

Читайте также Сообщение "в розыске" в Резерв+: адвокат объяснил, что делать, если появилось

Неизвестные напали на здание ТЦК

По предварительным данным, в результате нападения трое военнообязанных, находившихся на территории ТЦК, сбежали.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Представители ТЦК отметили, что подобные действия являются уголовным правонарушением.

Лица, причастные к нападению, будут установлены и привлечены к ответственности согласно действующему законодательству Украины,
– говорится в сообщении.

Конфликты с ТЦК: последние новости

  • 19 сентября в Ковеле Волынской области произошла стычка между работниками ТЦК и мужчинами, которые проходили проверку военно-учетных документов. В результате конфликта военные ТЦК использовали слезоточивый газ.

  • В Одессе во время проверки документов мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК и СП. Раненого доставили в медучреждение, а нападающий сумел убежать.

  • В Черкассах группа оповещения местного ТЦК и СП задержала мужчину. Он устроил конфликт с военнослужащими и ранил одного из них пакетом, в котором якобы был топор. В СМИ пишут, что нападающим на группу оповещения был священник.