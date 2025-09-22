19 сентября в Ковеле Волынской области произошла стычка между работниками ТЦК и мужчинами, которые проходили проверку военно-учетных документов. В результате конфликта военные ТЦК использовали слезоточивый газ .

В Одессе во время проверки документов мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК и СП. Раненого доставили в медучреждение, а нападающий сумел убежать.

В Черкассах группа оповещения местного ТЦК и СП задержала мужчину. Он устроил конфликт с военнослужащими и ранил одного из них пакетом, в котором якобы был топор. В СМИ пишут, что нападающим на группу оповещения был священник.