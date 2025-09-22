Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.
Невідомі напали на будівлю ТЦК
За попередніми даними, в результаті нападу троє військовозобов'язаних, що перебували на території ТЦК, втекли.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.
Представники ТЦК наголосили, що подібні дії є кримінальним правопорушенням.
Особи, причетні до нападу, будуть встановлені та притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України,
– йдеться в повідомленні.
Конфлікти з ТЦК: останні новини
19 вересня у Ковелі Волинської області відбулася сутичка між працівниками ТЦК та чоловіками, які проходили перевірку військово-облікових документів. Внаслідок конфлікту військові ТЦК використали сльозогінний газ.
В Одесі під час перевірки документів чоловік напав з ножем на військовослужбовця ТЦК та СП. Пораненого доставили до медзакладу, а нападник зумів утекти.
У Черкасах група оповіщення місцевого ТЦК та СП затримала чоловіка. Він влаштував конфлікт зі військовослужбовцями та поранив одного з них пакетом, в якому нібито була сокира. У ЗМІ пишуть, що нападником на групу оповіщення був священник.