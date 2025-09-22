Про це пише 24 Канал із посиланням на пояснення адвоката об'єднання "Актум" Ігоря Мунтяну. Юрист розповів, що робити, якщо у мобільному застосунку з'явилося повідомлення "у розшуку".

Що робити, якщо з'явилося повідомлення "у розшуку"?

За словами юриста, виникнення статусу "у розшуку" в мобільному застосунку, розробленому Міністерством оборони України – досить поширена ситуація.

Причини можуть бути різні:

оновлення інформації ТЦК та СП по конкретній особі (нова інформація і, можливо, направлення повістки);

технічні збої при синхронізації електронних і паперових реєстрів;

різні записи в різних ТЦК та СП (особова справа в одному місці, електронний запис – в іншому).

Мунтяну підкреслив, що Міноборони теж має доступ до реєстру і може здійснювати оновлення. За його словами, усі ці фактори іноді дають розбіжності й повідомлення про розшук, які потребують перевірки в ТЦК.

Він порадив бути уважними до повідомлень від ТЦК і звертатися до своїх роботодавців, якщо виникають питання з документами.

