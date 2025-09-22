Про це пише 24 Канал із посиланням на пояснення адвоката об'єднання "Актум" Ігоря Мунтяну. Юрист розповів, що робити, якщо у мобільному застосунку з'явилося повідомлення "у розшуку".
Що робити, якщо з'явилося повідомлення "у розшуку"?
За словами юриста, виникнення статусу "у розшуку" в мобільному застосунку, розробленому Міністерством оборони України – досить поширена ситуація.
Причини можуть бути різні:
- оновлення інформації ТЦК та СП по конкретній особі (нова інформація і, можливо, направлення повістки);
- технічні збої при синхронізації електронних і паперових реєстрів;
- різні записи в різних ТЦК та СП (особова справа в одному місці, електронний запис – в іншому).
Мунтяну підкреслив, що Міноборони теж має доступ до реєстру і може здійснювати оновлення. За його словами, усі ці фактори іноді дають розбіжності й повідомлення про розшук, які потребують перевірки в ТЦК.
Він порадив бути уважними до повідомлень від ТЦК і звертатися до своїх роботодавців, якщо виникають питання з документами.
Останні новини про Резерв+: що відомо?
До слова, у мобільному застосунку запускають бета-тест відстрочок від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю будь-якого віку. Для участі в бета-тесті потрібно заповнити форму, а процес отримання відстрочки займає кілька годин.
Крім цього, в Резерв+ з'явилася нова відмітка щодо проходження базової загальновійськової підготовки" для деяких військовозобов'язаних.
Позначка показує, що людина ще не проходила військову службу або навчальні збори. Однак ті громадяни, в документах яких є такий напис, не повинні робити ніяких додаткових дій. ТЦК та СП не будуть за це штрафувати чоловіків.