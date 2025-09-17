Про це пише 24 Канал з посиланням на Міноборони України.

Що означає нова відмітка в застосунку Резерв+?

Нещодавно користувачі Резерв+ помітили відмітку "ВОС-999. Потребує проходження базової загальновійськової підготовки". Такий напис з'явився у деяких військовозобов'язаних після оновлення, яке відбулося 13 вересня.

Як пояснюють розробники додатка, позначка показує, що людина ще не проходила військову службу або навчальні збори. Однак ті громадяни, в документах яких є такий напис, не повинні робити ніяких додаткових дій. ТЦК та СП не будуть за це штрафувати чоловіків.

Варто зазначити! Базова загальна військова підготовка – це обов’язкова програма військової підготовки для студентів закладів вищої освіти. Вона має на меті покращити військові компетенції в молоді та підвищити готовність захищати державу. Практичну частину проходять чоловіки, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки можуть долучитися добровільно.

Які послуги додали в застосунок Резерв+?