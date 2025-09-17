Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины.
Что означает новая отметка в приложении Резерв+?
Недавно пользователи Резерв+ заметили отметку "ВОС-999. Требует прохождения базовой общевойсковой подготовки". Такая надпись появилась у некоторых военнообязанных после обновления, которое состоялось 13 сентября.
Как объясняют разработчики приложения, отметка показывает, что человек еще не проходил военную службу или учебные сборы. Однако те граждане, в документах которых есть такая надпись, не должны делать никаких дополнительных действий. ТЦК и СП не будут за это штрафовать мужчин.
Стоит отметить! Базовая общая военная подготовка – это обязательная программа военной подготовки для студентов высших учебных заведений. Она имеет целью улучшить военные компетенции у молодежи и повысить готовность защищать государство. Практическую часть проходят мужчины, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья. Женщины могут присоединиться добровольно.
Какие услуги добавили в приложение Резерв+?
С июля 2025 года в Резерв+ граждане могут оплатить штраф за неуточнение личных данных. Недавно такая функция расширилась, теперь пользователи могут онлайн оплатить 9 видов штрафов.
В августе в приложении позволили оформлять и продлевать отсрочки от мобилизации через приложение Резерв+. Услугой могут пользоваться люди, которые должны получить отсрочку из-за инвалидности, воспитания трех и более детей, обучение, и работу в образовательных и научных учреждениях. Министерство обороны работает над добавлением других категорий.
В целом приложение Резерв+ облегчает взаимодействие между военнообязанными и ТЦК и СП. Благодаря ему граждане могут получать услуги и документы дистанционно. В законодательстве нет требования обязательной установки приложения, поэтому его не обязательно иметь в телефоне.