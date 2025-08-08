Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины. В Украине с начала августа заработал новый способ оформления и продления отсрочки от мобилизации через приложение Резерв+.

Что изменило Минобороны с 6 августа?

Накануне продления мобилизации и военного положения еще на 90 дней Минобороны позволило отдельным категориям граждан оформлять отсрочку онлайн без необходимости посещать территориальные центры комплектования (ТЦК).

Этот шаг является частью масштабной цифровизации процессов в Министерстве обороны – теперь оформление и продление отсрочек от мобилизации происходит автоматически через единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, который реализован в виде мобильного приложения Резерв+. Через это приложение можно подавать заявления на семь видов отсрочек, а также автоматически получать их продление.

Какие отсрочки можно оформить через Резерв+?

Адвокат Дарья Тарасенко уточняет, что сейчас через приложение Резерв+ можно оформить такие отсрочки, при условии, что в государственных реестрах есть необходимые данные о лице:

инвалидность военнообязанного (любая группа, бессрочная или с пенсией);

воспитание трех и более детей до 18 лет (при условии, что дети родные, от одного брака, а отец состоит в браке с матерью);

обучение (при наличии актуальной справки в ЕГЭБО о непрерывности образовательного процесса);

работа научных, научно-педагогических и педагогических работников в учреждениях высшего, профессионального предвысшего, профессионального образования или научных учреждениях;

наличие жены с инвалидностью I или II группы;

временная непригодность по заключению ВВК (если информация внесена в реестр);

пребывание жены на военной службе при наличии ребенка до 18 лет.

Особое внимание в Минобороны уделили именно работникам образования и науки. Чтобы получить отсрочку, нужно иметь в Единой государственной электронной базе по вопросам образования отметки об основном месте работы, зарплатную ставку не ниже 0,75 и принадлежность к кадровой группе образовательного процесса в высшем, профессиональном предвысшем или профессиональном образовании.

Если в приложении отсрочка не появляется, хотя все условия выполнены, следует обратиться к работодателю для уточнения данных в реестре.

Как оформить отсрочку онлайн через Резерв+?

Для подачи заявления на отсрочку через Резерв+ вся необходимая информация (о браке, статус, инвалидность, обучение и т.д.) должна быть внесена в государственные реестры. Закон предусматривает автоматический обмен данными между ТЦК и этими системами, поэтому после внесения данных соответствующие виды отсрочек автоматически отображаются в приложении.

Алгоритм оформления очень прост:

Установите последнюю версию Резерв+;

Запустите приложение и нажмите на три точки в верхнем правом углу;

Выберите пункт "Подать запрос на отсрочку";

Выберите подходящую категорию отсрочки;

Подайте заявку и ожидайте уведомления о результате.

Отсрочка появится в электронном военном билете (ВОД) и будет доступна для просмотра в приложении и для проверки военными комиссиями.

Как продлить отсрочку онлайн через Резерв+?

После продления мобилизации и военного положения на 90 дней отсрочка, оформлена через Резерв+, автоматически пролонгируется. Главное – своевременно обновлять приложение и проверять, что отсрочка отображается корректно.

Если отсрочка предоставлена непосредственно ТЦК, то для ее продления дополнительных действий от военнообязанного не требуется. В соответствии с постановлением КМУ №560, в течение 5 дней после издания указа о продлении мобилизации комиссия ТЦК проверяет наличие оснований и вносит обновленную дату действия отсрочки в реестр. Если оснований для продления нет – комиссия принимает решение об отмене отсрочки.

Другие виды отсрочек, которые планируют перевести в Резерв+

Сейчас в приложении доступны семь основных видов отсрочек, связанных со здоровьем, обучением и семейными обстоятельствами. Министерство обороны работает над добавлением других категорий, среди которых:

отсрочки по состоянию здоровья (временная непригодность, инвалидность разных групп);

бронирование на критически важных должностях;

служба в силовых структурах, суде, Верховной Раде, Кабмине и т.д;

обучение, научная и преподавательская деятельность;

семейные обстоятельства;

бывшие пленные;

другие предусмотренные законом категории.

Особым вниманием пользуются бронирования на работе – они могут получать работники критической инфраструктуры или те, кто выполняет важные заказы для обороны.