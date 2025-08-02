Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Какое обновление будет в приложении Резерв+?

Министерство обороны сообщило, что в приложении Резерв+ появится возможность оплатить штраф за неприбытие по повестке.

Для того, чтобы услуга работала должным образом, команда Министерства обороны проводит бета-тестирование и ищет людей, которые имеют штраф за подобное правонарушение,

– говорится в сообщении.

Если человек по какой-либо причине не прибыл по повестке, то сможет одними из первых протестировать нововведение – оплатить штраф онлайн и закрыть нарушение без визитов в ТЦК. В министерстве призвали присоединиться к тестированию, заполнив форму.

Ранее Минобороны запустило услугу оплаты штрафов онлайн для военнообязанных, которые не уточнили данные до 16 июля 2024 года. Этот сервис позволяет оперативно закрыть дело об админнарушении и убрать красную ленту из документа в приложении.