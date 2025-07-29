В Украине в августе 2025 года продолжается военное положение и связанная с ним мобилизация, которая была продлена президентским указом до 5 ноября 2025 года. Сейчас по действующему законодательству призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые признаны годными по состоянию здоровья и не имеют действительных отсрочек или бронирований.

Более молодые украинцы (мужчины 18 – 24 лет без предыдущей службы) к мобилизации пока не привлекаются. При этом в парламенте обсуждают законодательные инициативы, которые могли бы ослабить ограничения на выезд молодых мужчин – в частности, проект закона №12361 предусматривает право выезда и возвращения для парней 18 – 24 лет, которые получают дневное высшее образование.

О мобилизации в августе читайте в материале 24 Канала.

Что известно о новых отсрочках в Резерв+?

Министерство обороны Украины сообщило, что в конце июля – начале августа мобильное приложение для военнообязанных "Резерв+" получило возможность онлайн-оформления новых видов отсрочек от призыва.

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Приложение позволяет в несколько кликов подать заявку на отсрочку по новым категориям.

В частности, теперь отсрочку могут оформить научные, научно-педагогические и педагогические работники учреждений высшего или профессионально-технического образования, если данные о них есть в государственной базе педагогов.

Также право подать онлайн-заявку получают военнообязанные, у которых жена или муж с инвалидностью I – II группы (при условии подтверждения статуса через реестры Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ГРАГС).

Эти категории – только первый этап. Впоследствии планируется добавить возможность онлайн-отсрочек для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью.

С начала запуска онлайн-оформления в Резерв+ уже десятки тысяч защищенных оснований переведены в электронный формат. В частности, по сообщениям Минобороны, с апреля 2025 года, когда Резерв+ получил значительное обновление, около 330 тысяч военнообязанных воспользовались сервисом онлайн-отсрочки (преимущественно стандартные основания из списка законодательства).

Кто может получить отсрочки и бронирование?

Закон четко определяет категории лиц, которые при определенных условиях имеют право на временное освобождение от призыва (отсрочку) или на бронирование (официальное резервирование). Например, Минобороны отмечает, что отсрочка предоставляется лицам с инвалидностью (любой группы) и временно непригодным по состоянию здоровья.

К тем, кто может получить отсрочку, также относятся военнообязанные, которые самостоятельно воспитывают ребенка (или детей) до 18 лет (в частности, если у ребенка инвалидность или тяжелое заболевание), а также родители или опекуны, на содержании которых 3 и более несовершеннолетних детей. Важно, что право на отсрочку есть и у лиц, которые обеспечивают постоянный уход за больными или инвалидами среди своих близких – например, за ребенком, женой или родителями с инвалидностью.

К лицам, имеющим право на отсрочку по другим основаниям, принадлежат ученые и преподаватели высших учебных заведений (дневная форма обучения) на период обучения, аспиранты, докторанты, а также научно-педагогические работники по основному месту работы (не менее 0,75 ставки).

Кроме того, освобождаются от призыва лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны.

В то же время бронирование применяется для работников ключевых государственных и критически важных предприятий и организаций. Согласно законодательству, государственные органы, предприятия оборонного комплекса, энергетические компании и другие критически важные для государства структуры могут официально резервировать определенных военнообязанных сотрудников.

Бронирование касается работников оборонных и энергетических предприятий, органов власти, представителей судебной и дипломатической системы, работников критических предприятий. Работникам таких предприятий официальное бронирование дает право отложить призыв до момента окончания необходимости их пребывания на занимаемых должностях.

Кто может выехать за границу во время мобилизации?

Выезд за границу мужчин в Украине регулируется отдельными решениями правительства. Сейчас пересечение госграницы разрешено несовершеннолетним (до 18 лет) и гражданам старше 60 лет. Кроме того, выезжать за границу могут мужчины с действующей отсрочкой – но при условии наличия полного пакета документов, подтверждающих основания для отсрочки.

Практически большинство оснований для отсрочки (например, инвалидность или уход за зависимыми родственниками) одновременно дают право и на пересечение границы, если сохранить соответствующие документы. В частности, выезжать могут мужчины с инвалидностью (по предъявлению соответствующего удостоверения) и те, кто сопровождает инвалида-родственника, а также родители, у которых трое малолетних детей, или родители ребенка с инвалидностью.

Каждый случай требует отдельного рассмотрения и подготовки документов, поэтому юристы советуют перед поездкой проверять статус отсрочки в соответствующих реестрах.

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Что касается молодых мужчин 18 – 24 лет, то пока они формально не подлежат мобилизации, но и не имеют права на свободный выезд без изменений в законодательстве. В Верховной Раде ведется дискуссия о возможности предоставить им такое право – председатель парламента Руслан Стефанчук отмечал, что идею разрешить выезд 18 – 25-летним обсуждают в профильном комитете.



В частности, в июле зарегистрировали законопроект №12361, который предусматривает право выезда и возвращения для лиц, получающих высшее образование на дневной форме – фактически студентов 18 – 24 лет.

Если такую норму примут, то эти юноши смогут пересекать границу без ограничений.

Мобилизуют ли мужчин после 55 лет и моложе 25 лет?

По действующему закону мобилизационному призыву подлежат военнообязанные граждане в возрасте от 25 до 60 лет, при условии наличия для этого оснований (отсутствие отсрочки или бронирования, пригодность к службе и т.д.). Поэтому мужчин в возрасте 18 – 24 лет (у которых еще не открыта категория воинского учета) пока не мобилизуют.

Однако для молодых есть возможность служить по проекту "Контракт 18 – 24", который официально запустили в феврале 2025 года как добровольную форму привлечения граждан в возрасте от 18 до 24 лет к службе в Вооруженных Силах. Этот контракт не является мобилизацией, а предлагает добровольную годовую службу, целью которой является создание профессионального резерва молодежи, которая не подлежит обязательному призыву по возрасту.

Контракт предоставляет финансовые стимулы: общая единовременная выплата составляет миллион гривен, которая выплачивается тремя частями. Первый транш (200 000 гривен) выдается после заключения контракта, второй (300 000 гривен) – после завершения начального этапа подготовки, третий (500 000 гривен) – после увольнения через год службы. Кроме того, ежемесячное денежное обеспечение может достигать примерно 120 000 гривен в зависимости от участия в боевых задачах или выполнения специализированных функций.

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Служба длится один год и предусматривает обязательное участие в боевых действиях не менее шести месяцев в зоне активных боевых действий. Контрактник получает подготовку в формате базовой общевойсковой подготовки, профессиональных курсов и адаптации в бригаде. Предоставление должности происходит на основании выбранной специализации, которая включает боевые роли (стрелок, гранатометчик, разведчик и т.д.), причем кандидаты имеют возможность выбирать подразделение из перечня утвержденных, в частности Силы обороны, Нацгвардия или территориальная оборона.



Лица, заключившие контракт и отслужившие полный срок, получают автоматическую отсрочку от мобилизации на 12 месяцев после демобилизации. Они не подлежат призыву по мобилизации в течение этого года, что зафиксировано в законопроекте, одобренном правительством в июне 2025 года.

Вакансии для добровольцев и соответствующие заявки принимаются через официальный сайт проекта 18-24.army.gov.ua или через мобильное приложение Резерв+, где можно также подать электронную заявку. После регистрации кандидат проходит консультацию с рекрутером, профессионально-психологическое тестирование и ВВК в приоритетном порядке. Решение о принятии принимается в течение нескольких рабочих дней, при необходимости рекрутер сообщает кандидату о причине отказа.

Участники проекта имеют возможность воспользоваться социальными гарантиями: компенсация аренды жилья во время службы, доступ к образованию после завершения контракта при государственной поддержке, льготные условия ипотеки под 0%, бесплатное медицинское обслуживание, в том числе стоматологические услуги. Также после выполненной службы они имеют право на выезд за границу без ограничений, что официально подтверждено в документах Минобороны и правительственных решениях.

Что касается возрастной группы старших – то мобилизация в Украине останавливается на 60 годах.

Для мужчин в возрасте 50 – 60 лет законом о мобилизации не предусмотрено автоматическое увольнение: их могут призывать на службу, причем преимущественно на те должности и в части, где нужны их умения и опыт. Сейчас мобилизация мужчин в возрасте 55+ происходит "по потребности специальностей", то есть если в армии есть нехватка работников определенного профиля, то и в этой группе могут направить на службу.

Важно! В июле президент Зеленский подписал закон, который разрешил службу по контракту для украинцев старше 60 лет. Они могут служить по собственному желанию, а командир части должен принимать их на службу через письменное согласие.

Заработают ли мобильные ТЦК?

Во властных кругах обсуждается возможность введения мобильных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Такое решение может быть принято без изменений в законодательство – достаточно приказа Кабинета Министров или руководства Вооруженных Сил Украины.

По словам члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, мобильные ТЦК не противоречат действующим законам. Законодательство не обязывает размещать эти учреждения исключительно в фиксированных локациях, поэтому в случае необходимости их дислокацию могут менять. Такой подход, в частности, может быть ответом на угрозу ракетных обстрелов по стационарным центрам.

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Идея мобильного формата предусматривает, что определенные подразделения, которые непосредственно работают с военнообязанными, смогут перемещаться между населенными пунктами или районами в пределах своего региона. В зависимости от оперативной ситуации, руководители ТЦК будут самостоятельно определять, где размещать свои мобильные группы.

Некоторые элементы этой системы уже функционируют в пилотном режиме. В случае принятия решения о полноценном внедрении, мобильные ТЦК могут стать частью более гибкой логистики комплектования.

Офицерская подготовка снова обязательна для студентов-медиков

Верховная Рада приняла закон, который возвращает обязательную военную подготовку для студентов медицинских и фармацевтических специальностей. Она будет касаться всех, кто учится в вузах – как государственных, так и частных – при условии пригодности к службе и прохождения отбора.

Согласно новому Закону, все граждане Украины, которые учатся в вузах по специальностям медицинского и фармацевтического профиля, пригодны к военной службе по состоянию здоровья и прошли профессионально-психологический отбор, обязаны проходить военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы,

– говорится на сайте Рады.

Такое решение приняли из-за недостатка подготовленных медиков-офицеров, которые нужны в армии во время войны. Раньше такая подготовка была обязательной, но с 2006 года стала добровольной. Закон поможет значительно расширить число будущих офицеров запаса медицинской службы.

Теперь военная подготовка станет частью учебного процесса. Детали, как именно она будет проходить, должно определить правительство совместно с Минздравом, МОН и Минобороны. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года. За полгода все соответствующие правила должны быть обновлены.