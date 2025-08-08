Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на портал "Юристы UA".

Смотрите также Мобильные ТЦК, новые отсрочки в Резерв+ и контракт для 60-летних: какой будет мобилизация в августе

Могут ли забронированного мобилизовать после прохождения ВВК

Пользователь поинтересовался, могут ли его мобилизовать. Речь идет о случае, когда есть бронирование, но лицо находится в розыске и не прошло ВВК.

Юрист Юрий Айвазян ответил: следует предметно проанализировать ситуацию. Впрочем, при наличии брони вряд ли есть риск мобилизации после прохождения ВВК.

"Разве что в ТЦК и СП есть намерения в ближайшем будущем отменить вашу бронь по каким-то объективным причинам", – добавил юрист.

К слову, решение военно-врачебной комиссии можно обжаловать в досудебном порядке и через суд.

17 июня Верховная Рада приняла законопроект, который упрощает процесс прохождения ВВК. Согласно ему, военнообязанный может обратиться к своему терапевту в больнице. После этого информация о его состоянии здоровья, необходимая для оценки пригодности к военной службе, автоматически передается из ЕСОЗ в Реестр военнообязанных "Оберіг" через интеграцию с электронной системой ВВК.