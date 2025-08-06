Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.
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Какие сроки проведения ВВК в 2025 году?
Как указали журналисты, сроки проведения медицинских осмотров, а также лабораторных и инструментальных исследований не могут превышать 4 дня.
При необходимости направления лица на дополнительные лабораторные и инструментальные исследования для получения полной и объективной информации о состоянии его здоровья общий срок проведения медицинских осмотров, а также лабораторных и инструментальных исследований не может превышать 14 дней,
– говорится в материале.
Напомним, военно-врачебная комиссия (ВВК) определяет пригодность по состоянию здоровья к военной службе призывников, военнослужащих, военнообязанных и резервистов. А также устанавливает причинную связь заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий) с военной службой и определяет необходимость и условия применения медико-социальной реабилитации и помощи военнослужащим.