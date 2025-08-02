Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.
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Для чего проходить ВВК?
Военно-врачебная экспертиза определяет пригодность по состоянию здоровья к военной службе призывников, военнослужащих, военнообязанных и резервистов.
Также ВВК устанавливает причинную связь заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий) с военной службой и определяет необходимость и условия применения медико-социальной реабилитации и помощи военнослужащим.
Основными задачами военно-врачебной экспертизы являются:
- отбор граждан Украины, пригодных по состоянию здоровья к военной службе, для укомплектования Вооруженных Сил Украины;
- анализ результатов медицинского осмотра и разработка мероприятий по комплектованию Вооруженных Сил Украины личным составом, пригодным к военной службе по состоянию здоровья;
- контроль за организацией и состоянием лечебно-оздоровительной работы среди призывников, анализ результатов и разработка предложений по совершенствованию этой работы;
- контроль за организацией, проведением и результатами лечебно-диагностической работы в учреждениях здравоохранения, что касается военно-врачебной экспертизы;
- предоставление методической и практической помощи по вопросам военно-врачебной экспертизы военно-врачебным комиссиям, учреждениям здравоохранения (учреждениям);
- определение причинной связи заболеваний, травм (ранений, контузий, увечья) у военнослужащих, военнообязанных, резервистов, призванных на сборы, у лиц, уволенных с военной службы, а также причинной связи заболеваний, ранений, причинивших военнослужащим смерть;
- разработка совместно с главными медицинскими специалистами Министерства здравоохранения Украины и Министерства обороны Украины требований относительно состояния здоровья призывников, кандидатов на обучение в ВУЗы, военнослужащих, граждан, принимаемых на военную службу по контракту, резервистов для целесообразного использования их на военной службе;
- определение степени пригодности военнослужащих к военной службе в связи с их увольнением;
- проведение научной работы по вопросам военно-врачебной экспертизы;
- подготовка кадров для военно-врачебных комиссий;
- формирование заключения о необходимости обеспечения лица с ограничениями повседневного
- функционирования вспомогательными средствами реабилитации (техническими и другими средствами реабилитации)