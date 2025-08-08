Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на портал "Юристи UA".

Чи можуть заброньованого мобілізувати після проходження ВЛК

Користувач поцікавився, чи можуть його мобілізувати. Ідеться про випадок, коли є бронювання, але особа перебуває у розшуку та не пройшла ВЛК.

Юрист Юрій Айвазян відповів: слід предметно проаналізувати ситуацію. Втім, за наявності броні навряд чи є ризик мобілізації після проходження ВЛК.

"Хіба що в ТЦК та СП є наміри у найближчому майбутньому скасувати вашу бронь за якихось об'єктивних причин", – додав юрист.

До слова, рішення військово-лікарської комісії можна оскаржити в досудовому порядку та через суд.

17 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який спрощує процес проходження ВЛК. Відповідно до нього, військовозобов'язаний може звернутися до свого терапевта в лікарні. Після цього інформація про його стан здоров'я, необхідна для оцінки придатності до військової служби, автоматично передається з ЕСОЗ до Реєстру військовозобов'язаних "Оберіг" через інтеграцію з електронною системою ВЛК.