Яких змін очікувати, а які діють вже зараз – повідомляє 24 Канал.

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Як зміниться процес проходження ВЛК

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт 12066. Він передбачає, що військовозобов'язаний може звернутися до свого терапевта в лікарні.

Після цього інформація про його стан здоров’я, що необхідна для оцінки придатності до військової служби, автоматично передається з ЕСОЗ до Реєстру військовозобов'язаних "Оберіг" через інтеграцію з електронною системою ВЛК.

Зміни передбачають, що доступ до медичної інформації щодо пацієнта допускається у певних випадках. Зокрема, Міністерство оборони може отримувати дані про результати медичних оглядів через електронну інформаційну взаємодію.

Такі огляди проводять для того, щоб визначити, чи людина придатна до служби. Отриману інформацію вносять до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Такий обмін даними має на меті гарантувати національну безпеку та оборону.

У Міноборони повідомляли, що це розблокує можливість розділяти візит до лікаря і висновки про придатність чи непридатність. Додатковий візит до ВЛК буде лише за потреби. Якщо все добре, то людина не йтиме до ТЦК.

Процедура виглядатиме, як дві смс. У першій з них йтиметься про те, що вам зроблено медичний висновок про придатність/непридатність. Номер висновку надійде на телефон. Тоді як друга смс – це пуш у застосунку Резерв+ про те, що ви пройшли військово-лікарську комісію, зі статусом – придатний або непридатний.

Зауважимо, що раніше військовозобов'язаний міг отримати направлення на ВЛК тільки в паперовій формі. Для цього він мав відвідати свій ТЦК та СП. Натомість тепер особа, яка хоче пройти огляд на придатність до військової служби, може отримати направлення на ВЛК онлайн через подання запиту в Резерв+.

Протягом доби у додаток надійде повідомлення з усією необхідною інформацією. Після цього можна одразу ж звернутися до зазначеного медичного закладу та пройти медичний огляд. Результати згодом відображатимуться у військовому обліковому документі у заяві.

Варто зазначити, що постанова ВЛК про придатність військовозобов'язаного до військової служби дійсна протягом року з дня закінчення медичного огляду. У зв'язку з цим потрібно оновлювати медичну інформацію щороку. Проте якщо людина має бронювання чи відстрочку, її не повинні направляти на ВЛК.

Додамо, що кожен законопроєкт проходить процедуру трьох читань. У першому читанні відбувається обговорення структури законопроєкту, його основних принципів, положень та критеріїв, у другому – постатейне обговорення законопроєкту та його ухвалення, у третьому – прийняття законопроєкту в цілому.

Відповідно до частини п’ятої статті 94 Конституції України закон України набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування і тільки після того, як його підпише Президент України.