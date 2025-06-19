Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на картку законопроєкту №12066.

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Що відомо про зміни у ВЛК

Так, новий закон передбачає дозвіл на доступ до медичної інформації пацієнта в рамках електронного обміну.

Згідно зі змінами, військовозобов’язаному буде достатньо прийти до свого терапевта в лікарні, а далі набір даних про стан його здоров’я для цілей визначення придатності до військової служби буде автоматично направлятися з ЕСОЗ до Реєстру військовозобов’язаних "Оберіг" через обмін з електронною системою ВЛК.

Це дозволить Міністерству оборони України отримувати інформацію про результати медичних оглядів осіб, що проходять медичний скринінг для визначення їх придатності до служби.

Зауважимо, що Рада підтримала законопроєкт №12066 ще у грудні 2024 року, однак його було повернуто з пропозиціями президента. 17 червня 2025 року його було прийнято повторно.