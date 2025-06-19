Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта №12066.

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Что известно об изменениях в ВВК

Так, новый закон предусматривает разрешение на доступ к медицинской информации пациента в рамках электронного обмена.

Согласно изменениям, военнообязанному будет достаточно прийти к своему терапевту в больнице, а дальше набор данных о состоянии его здоровья для целей определения годности к военной службе будет автоматически направляться из ЕСОЗ в Реестр военнообязанных "Оберіг" через обмен с электронной системой ВВК.

Это позволит Министерству обороны Украины получать информацию о результатах медицинских осмотров лиц, проходящих медицинский скрининг для определения их пригодности к службе.

Заметим, что Рада поддержала законопроект №12066 еще в декабре 2024 года, однако он был возвращен с предложениями президента. 17 июня 2025 года он был принят повторно.