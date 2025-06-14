Сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны по цифровизации Екатерину Черногоренко в интервью DOU.

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Как в Минобороны хотят изменить ВВК

В Минобороны признают, что даже с электронным направлением на ВВК украинцам до сих пор приходится стоять в очередях и записываться на прием вручную.

Система ВВК долгое время создавала предпосылки для коррупции. Когда комиссия имела монопольное право оценивать состояние человека и принимать решение о его пригодности или непригодности. Это открывало много возможностей для злоупотреблений. Я убеждена, что эта модель является уязвимой к несправедливым решениям,

– отмечает Черногоренко.

Ранее в одном месте работали как врачи, так и военные. Медики определяли физиологические, антропометрические, медицинские данные, а военные – пригоден ли этот человек, например, служить водолазом или другим специалистом.

Новая модель предусматривает разделение этих функций: врач будет делать свою часть, военные свою, а человеку нужно будет просто пойти в ближайшую больницу.

"Это настолько очевидно, что мне сложно объяснять это каждый раз, когда я продвигаю реформу и меня убеждают, что это не сработает. Когда делаешь вещи, которые до тебя никто не делал, ты обречен чувствовать настороженность или скепсис, гнев. Иногда мы делаем ошибки, но систему характеризуют не они, а то, как система реагирует", – объясняет заместитель.

Далее, если разделить медицинскую и административную части, в другую ВЛК попадает финальный дата-сет от медиков. И комиссия деперсонализировано оценивает данные. И уже тогда принимает решение о пригодности или непригодности лица.

В любой момент на постаудите массив данных проверяется. Врач не просто отмечает, что у человека врожденный порок сердца, а формирует вывод на основе обследований, которые фиксируются в системе. Черногоренко отмечает, что подделать этот вывод почти невозможно.

Впрочем, пока это только инициатива – новая модель еще не введена.