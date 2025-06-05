Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода. Представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин отметил, что всех военнообязанных, которые не успели пройти повторную военно-врачебную до 5 июня 2025 года, будут считать нарушителями правил воинского учета.

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В Минобороны пригрозили штрафами за непрохождение ВВК

По его словам, срок повторного прохождения ВВК продлевать не планируют. Это означает, что те, кто проигнорировал требование, могут быть привлечены к административной ответственности по статье 210 КУоАП.

Люди, которые уже начали этот процесс, смогут пройти военно-врачебную комиссию и получить свой новый статус. Но те, кто не появился, будут классифицированы как нарушители правил воинского учета в особый период,

– подчеркнул Лазуткин.

По информации Минобороны, сейчас после повторного осмотра около 7 – 8% лиц признаны полностью непригодными к службе. Еще 7% признаны полностью пригодными. Другие – частично пригодны к службе в тыловых подразделениях, медицинских частях, учебных заведениях и тому подобное.

Что известно о повторном прохождении ВВК:

Конечный срок – 5 июня (включительно).

Это касается тех, кого до 4 мая 2024 года признали ограниченно годными.

Категория "ограниченно годный" больше не существует – вместо нее будут действовать новые статусы.

В частности, после прохождения ВВК граждане могут получить такие категории:

Непригоден к военной службе с исключением с учета

Непригоден с переосвидетельствованием через 6–12 месяцев

Временно непригоден (из-за лечения или других причин)

Пригоден к службе в частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных заведениях, медицинских или логистических подразделениях

Пригоден к военной службе.

В Минобороны отмечают, что даже те, кто имеет отсрочку или бронирование, все равно должны были пройти ВВК до 5 июня.

Если не успели – стоит немедленно обратиться в ТЦК и объяснить ситуацию. Иначе – штраф или ответственность согласно закону.