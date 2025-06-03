Но должны ли проходить ВВК граждане, которые имеют бронирование от мобилизации, – объяснил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

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Должны ли забронированные повторно пройти ВВК

Представитель Минобороны подтвердил, что забронированным гражданам, которые ранее были признаны ограниченно годными, также необходимо пройти повторную военно-врачебную комиссию до 5 июня.

Дмитрий Лазуткин объяснил, что военнообязанные, которые работают на критически важном предприятии, могут сменить место работы, соответственно, бронирование пропадает. Поэтому нужно пройти ВВК.

В то же время представитель Минобороны отметил, что повторную военно-врачебную комиссию не надо проходить людям с инвалидностью.

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