Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Как работают электронные направления на ВВК

Для того, чтобы получить электронное направление на ВВК, необходимо авторизоваться в мобильном приложении Резерв+, которым пользуются уже 4 миллиона военнообязанных, и подать соответствующий запрос.

Итак, военнообязанным больше не нужно идти в ТЦК и тратить время и усилия, чтобы взять бумажное направление.

Как только ТЦК подписывает электронное направление, военнообязанный получает уведомление в системе Резерв+, а документ появляется в разделе "Направление на ВВК". После этого можно сразу обращаться в указанное медицинское учреждение для прохождения военно-врачебной комиссии.

Важно! Если военнообязанный сам захотел пройти ВВК, но не явился на медицинский осмотр, направление в Резерв+ остается актуальным в течение 15 дней от назначенной даты.

К слову, с 1 апреля в Украине также заработает электронный кабинет ВВК. Теперь выводы о пригодности или непригодности к военной службе будут оформляться исключительно в цифровом формате. В то же время в Минобороны подчеркнули, что все документы, которые выдавались ранее, будут оставаться в силе.