Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Як працюють електронні направлення на ВЛК

Для того, щоб отримати електронне направлення на ВЛК, необхідно авторизуватися у мобільному застосунку Резерв+, яким користуються вже 4 мільйони військовозобов'язаних, та подати відповідний запит.

Отже, військовозобов'язаним більше не потрібно йти до ТЦК та витрачати час і зусилля, щоб взяти паперове направлення.

Щойно ТЦК підписує електронне направлення, військовозобов'язаний отримує сповіщення в системі Резерв+, а документ з'являється в розділі "Направлення на ВЛК". Після цього можна одразу звертатися до зазначеного медичного закладу для проходження військово-лікарської комісії.

Важливо! Якщо військовозобов'язаний сам захотів пройти ВЛК, але не з'явився на медичний огляд, направлення в Резерв+ залишається актуальним протягом 15 днів від призначеної дати.

До слова, з 1 квітня в Україні також запрацює електронний кабінет ВЛК. Тепер висновки про придатність чи непридатність до військової служби будуть оформлюватимуться виключно в цифровому форматі. Водночас у Міноборони підкреслили, що всі документи, які видавалися раніше, залишатимуться чинними.