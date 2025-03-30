Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко уточнила, що з 1 квітня українцям не потрібно буде ходити за висновками ВЛК і вносити їх через ТЦК. Інформація в електронному вигляді одразу буде надіслана до реєстру "Оберіг". Відповідно, і висновок ВЛК значно швидше відображатиметься в застосунку Резерв+, повідомляє 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

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Що відомо

Чиновниця пояснила, що відтепер ВЛК буде матиме вигляд звичайного медогляду. Громадяни зможуть його пройти у будь-якому цивільному закладі, де їм зручно

Опісля медичні дані будуть передаватися до Міністерства оборони, де їх оброблятимуть в анонімному форматі.

Посадовиця зазначила, що лікарі, які будуть виносити рішення щодо придатності і непридатності особи, не зможуть її ідентифікувати.

Нагадаємо, що раніше у Міноборони пояснили, що буде, якщо згенерувати електронне направлення на ВЛК і не прийти.