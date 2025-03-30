Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко уточнила, что с 1 апреля украинцам не нужно будет ходить за выводами ВВК и вносить их через ТЦК. Информация в электронном виде сразу будет отправлена в реестр "Оберіг". Соответственно, и вывод ВЛК значительно быстрее будет отображаться в приложении Резерв+, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Что известно

Чиновница объяснила, что отныне ВВК будет иметь вид обычного медосмотра. Мужчины смогут его пройти в любом гражданском заведении, где им удобно

После медицинские данные будут передаваться в Министерство обороны, где их будут обрабатывать в анонимном формате.

Чиновница отметила, что врачи, которые будут выносить решение о пригодности и непригодности лица, не смогут его идентифицировать.

Напомним, что ранее в Минобороны объяснили, что будет, если сгенерировать электронное направление на ВВК и не прийти.