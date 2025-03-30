До ухилення від мобілізації належить не лише ігнорування отриманих повісток, передає 24 Канал із посиланням на юридичну компанія INSEININ.
Дивіться також Чи мобілізують чоловіка в армію, якщо дружина має інвалідність 2 групи
Як покарають за ухилення від мобілізації
Як ухилення від обов'язку також розглядають:
- підробку або незаконне отримання документів про непридатність до служби;
- виїзд за кордон без законних підстав на період мобілізації;
- умисне уникнення військового обліку чи зміна місця проживання без повідомлення ТЦК.
Отже, за порушення правил військового обліку під час воєнного стану або при повторному порушенні передбачений штраф у розмірі від 17 000 до 22 500 гривень.
За порушення законодавства про оборону та мобілізацію для громадян штраф становить від 17 000 до 22 500 гривень; для посадових та юридичних осіб — від 34 000 до 59 500 гривень.
Окрім основного штрафу, людину можуть позбавити права керування транспортним засобом. У разі несплати штрафу також можуть арештувати рахунки і майно для подальшого продажу на аукціоні.
Позначка про порушення правил військового обліку значно обмежує права громадянина. Наприклад, така людина не має можливості податись і отримати бронювання на підприємстві.
Зазначимо, що ухилення від призову на військову службу під час мобілізації передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.