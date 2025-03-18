Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву в телеефірі першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайла Цимбалюка. Згідно з новими нормами, керівник ТЦК має право скасувати штраф за порушення військового обліку, якщо військовозобов'язаний добровільно мобілізувався.

Читайте також Не прийшли до ТЦК через поважну причину: що робити, щоб уникнути штрафу

Штраф за порушення обліку може бути зменшений удвічі

За словами депутата, це є позитивним кроком, який стимулює військовозобов’язаних активно виконувати свої обов'язки.

Цимбалюк також наголосив, що зменшення штрафу за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних є важливим кроком для підтримки громадян у цей складний період.

Якщо раніше штраф складав 17 тисяч гривень, то тепер його можна знизити до половини.

17 тисяч гривень насправді не мала сума. Тому законодавці пішли на те, щоб удвічі скоротити вартість штрафу. Ми вважаємо, що це позитивна практика. Це була ініціатива самих військових. Воно спрацює на позитив, тому що певна кількість військовозобов'язаних чи резервістів самостійно звертаються до ТЦК й готові сплатити штраф,

– пояснив депутат.

За його словами, таке рішення стимулює військовозобов'язаних та резервістів звертатися до ТЦК добровільно, щоб виправити ситуацію з порушеннями обліку, а також оплачувати штрафи в разі необхідності.

На нашу думку, це є справедливим. Ми вважаємо, що це позитивно вплине на те, що військовозобов'язані, які порушили терміни, будуть активніше звертатись. Держава буде стимулювати їх шляхом накладення лише половини штрафу,

– додав Цимбалюк.

Водночас Цимбалюк підкреслив, що скасування штрафу можливе за умови добровільної мобілізації військовозобов'язаного.