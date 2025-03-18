Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна". Під час воєнного стану всі військовозобов’язані, які отримали повістку, зобов’язані з’явитися до ТЦК у зазначений день і час.

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Що робити, якщо не можете прийти до ТЦК

Водночас можуть виникнути обставини, які роблять це неможливим. Юрист Ярослав Звоненко пояснив, що передбачає закон у таких випадках та які наслідки чекають на тих, хто не повідомив про причину своєї відсутності.

Які причини вважаються поважними?

Закон визначає чіткий перелік поважних причин, через які військовозобов’язаний може не з’явитися за викликом ТЦК. До них належать:

стихійні лиха або інші перешкоди природного характеру;

хвороба, яка унеможливлює особисте прибуття;

воєнні дії в регіоні або їхні наслідки;

смерть близьких родичів (батьків, дітей, рідних братів і сестер, бабусі чи дідуся).

Юрист наголосив, що якщо людина не може прибути до ТЦК, вона повинна повідомити про це протягом трьох діб. Після завершення дії поважної причини необхідно прибути за викликом не пізніше ніж через сім днів.

Чи потрібно чекати нову повістку?

Якщо військовозобов’язаний не з’явився у визначений термін і не надав пояснення, це фіксується як порушення правил військового обліку. Згідно зі статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, таке порушення карається штрафом від 17 до 25 тисяч гривень.

При цьому направлення повторної повістки не є обов’язковим для фіксації порушення. Проте на практиці деякі ТЦК можуть викликати людину ще раз перед накладенням санкцій.

Отже, якщо ви не можете з’явитися до ТЦК через поважні причини, важливо своєчасно повідомити про це, щоб уникнути адміністративної відповідальності.