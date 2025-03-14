Юристи компанії INSEININ пояснюють, що людина залишається громадянином України, доки не здійснить офіційної процедури виходу з громадянства, передає 24 Канал.

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Чи можуть мобілізувати людину з подвійним громадянством

Відповідно до чинного законодавства, громадянин України, який має друге громадянство, підлягає військовому обліку нарівні з іншими.

Наявність іноземного паспорта не є підставою для звільнення від мобілізації.

Тобто, людина не може бути звільнена від військової служби лише тому, о має подвійне громадянство. Ба більше, спроба виїхати за кордон на основі іноземного паспорта може розцінюватися як незаконна.

Нагадаємо, що в Україні дозволили іноземцям та особам без громадянства служити у Національній гвардії, але за певних умов.