Юристы компании INSEININ объясняют, что человек остается гражданином Украины, пока не осуществит официальной процедуры выхода из гражданства, передает 24 Канал.

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Могут ли мобилизовать человека с двойным гражданством

Согласно действующему законодательству, гражданин Украины, который имеет второе гражданство, подлежит воинскому учету наравне с другими.

Наличие иностранного паспорта не является основанием для освобождения от мобилизации.

То есть, человек не может быть освобожден от военной службы только потому, о имеет двойное гражданство. Более того, попытка выехать за границу на основе иностранного паспорта может расцениваться как незаконная.

Напомним, что в Украине разрешили иностранцам и лицам без гражданства служить в Национальной гвардии, но при определенных условиях.