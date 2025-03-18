Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина". Во время военного положения все военнообязанные, которые получили повестку, обязаны явиться в ТЦК в указанный день и время.

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Что делать, если не можете прийти в ТЦК

В то же время могут возникнуть обстоятельства, которые делают это невозможным. Юрист Ярослав Звоненко объяснил, что предусматривает закон в таких случаях и какие последствия ждут тех, кто не сообщил о причине своего отсутствия.

Какие причины считаются уважительными?

Закон определяет четкий перечень уважительных причин, по которым военнообязанный может не явиться по вызову ТЦК. К ним относятся:

стихийные бедствия или другие препятствия природного характера;

болезнь, которая делает невозможным личное прибытие;

военные действия в регионе или их последствия;

смерть близких родственников (родителей, детей, родных братьев и сестер, бабушки или дедушки).

Юрист отметил, что если человек не может прибыть в ТЦК, он должен сообщить об этом в течение трех суток. После завершения действия уважительной причины необходимо прибыть по вызову не позднее чем через семь дней.

Нужно ли ждать новую повестку?

Если военнообязанный не явился в определенный срок и не предоставил объяснения, это фиксируется как нарушение правил воинского учета. Согласно статьям 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, такое нарушение наказывается штрафом от 17 до 25 тысяч гривен.

При этом направление повторной повестки не является обязательным для фиксации нарушения. Однако на практике некоторые ТЦК могут вызвать человека еще раз перед наложением санкций.

Итак, если вы не можете явиться в ТЦК по уважительным причинам, важно своевременно сообщить об этом, чтобы избежать административной ответственности.