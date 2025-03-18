Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление в телеэфире первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаила Цимбалюка. Согласно новым нормам, руководитель ТЦК имеет право отменить штраф за нарушение воинского учета, если военнообязанный добровольно мобилизовался.

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Штраф за нарушение учета может быть уменьшен вдвое

По словам депутата, это является положительным шагом, который стимулирует военнообязанных активно выполнять свои обязанности.

Цимбалюк также отметил, что уменьшение штрафа за несвоевременное обновление военно-учетных данных является важным шагом для поддержки граждан в этот сложный период.

Если раньше штраф составлял 17 тысяч гривен, то теперь его можно снизить до половины.

17 тысяч гривен на самом деле не малая сумма. Поэтому законодатели пошли на то, чтобы вдвое сократить стоимость штрафа. Мы считаем, что это положительная практика. Это была инициатива самих военных. Оно сработает на позитив, потому что определенное количество военнообязанных или резервистов самостоятельно обращаются в ТЦК и готовы оплатить штраф,

– пояснил депутат.

По его словам, такое решение стимулирует военнообязанных и резервистов обращаться в ТЦК добровольно, чтобы исправить ситуацию с нарушениями учета, а также оплачивать штрафы в случае необходимости.

По нашему мнению, это справедливо. Мы считаем, что это положительно повлияет на то, что военнообязанные, которые нарушили сроки, будут активнее обращаться. Государство будет стимулировать их путем наложения только половины штрафа,

– добавил Цимбалюк.

В то же время Цимбалюк подчеркнул, что отмена штрафа возможна при условии добровольной мобилизации военнообязанного.