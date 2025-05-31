О том, что может грозить "ограниченно годным" мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет, которые не пройдут ВВК, рассказывает 24 Канал.

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Мужчин, которые повторно не прошли ВВК, могут мобилизовать

Медицинский осмотр в ВВК до 5 июня должны пройти граждане, которые получили статус "ограниченно пригодного к службе" до 4 мая 2024 года. Сейчас такого понятия в законодательстве уже нет, поэтому повторное заключение комиссии должно показать, может ли человек служить в армии, или получит отсрочку по состоянию здоровья. Верховная Рада не планирует продлевать срок для прохождения ВВК, поэтому у таких военнообязанных осталось четыре дня на прохождение осмотра.

Ранее было установлено, что бывшие ограниченно пригодные должны пройти ВВК до февраля. Позже срок на прохождение продлили. Так гражданам дали больше времени, чтобы самостоятельно обратиться в ТЦК и СП или подать заявку на получение направления на ВВК через "Резерв+".

Если же военнообязанный за этот срок не выполнит обязанность, то он потеряет статус "ограниченно пригодного" и может подлежать мобилизации на общих основаниях.

К слову, гражданину, который имел статус "ограниченно пригодного к службе", полученный до мая 2024 года, но не прошел повторную медкомиссию, могут назначить административную ответственность. Штраф за игнорирование этой нормы достигает от 17 000 до 25 500 гривен.