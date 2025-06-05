Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода. Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін зауважив, що усіх військовозобов’язаних, які не встигли пройти повторну військово-лікарську до 5 червня 2025 року, вважатимуть порушниками правил військового обліку.

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У Міноборони пригрозили штрафами за непроходження ВЛК

За його словами, термін повторного проходження ВЛК продовжувати не планують. Це означає, що ті, хто проігнорував вимогу, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 210 КУпАП.

Люди, які вже почали цей процес, зможуть пройти військово-лікарську комісію та отримати свій новий статус. Але ті, хто не з’явився, будуть класифіковані як порушники правил військового обліку в особливий період,

– наголосив Лазуткін.

За інформацією Міноборони, наразі після повторного огляду близько 7 – 8% осіб визнано повністю непридатними до служби. Ще 7% визнані повністю придатними. Інші – частково придатні до служби в тилових підрозділах, медичних частинах, навчальних закладах тощо.

Що відомо про повторне проходження ВЛК:

Кінцевий термін – 5 червня (включно).

Це стосується тих, кого до 4 травня 2024 року визнали обмежено придатними.

Категорія "обмежено придатний" більше не існує – замість неї діятимуть нові статуси.

Зокрема, після проходження ВЛК громадяни можуть отримати такі категорії:

Непридатний до військової служби з виключенням з обліку

Непридатний із переоглядом через 6–12 місяців

Тимчасово непридатний (через лікування чи інші причини)

Придатний до служби у частинах забезпечення, ТЦК і СП, навчальних закладах, медичних або логістичних підрозділах

Придатний до військової служби.

У Міноборони наголошують, що навіть ті, хто має відстрочку або бронювання, все одно мали пройти ВЛК до 5 червня.

Якщо не встигли – варто негайно звернутися до ТЦК і пояснити ситуацію. Інакше – штраф або відповідальність згідно з законом.