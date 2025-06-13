Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко для DOU.

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Как будет происходить оплата штрафов

Екатерина Черногоренко рассказала, что их команда готовится к запуску оплаты штрафов в приложении Резерв+. По ее словам, это должно стать одним из цифровых достижений года.

Не надо будет идти в ТЦК, брать счет, обращаться в банк и возвращаться с квитанцией. Человек сможет сделать это в несколько кликов,

– объяснила заместитель министра.

По ее словам, нововведение значительно уменьшит нагрузку на операторов ТЦК.

Екатерина Черногоренко сообщила, что оплату штрафов в приложении Резерв+ планируют запустить уже в конце июня.

К слову, в приложении Резерв+ также появятся смартконтракты на военную службу. По словам Екатерины Черногоренко, они сделают процесс рекрутинга в армию таким простым, как согласие с лицензионными соглашениями Apple.